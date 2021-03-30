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İstanbul'da yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı mı? İstanbul'da halı saha yasağı kalktı mı, maçlar ne zaman oynanacak?

İstanbul'da yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı mı sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Çok yüksek riskli iller kategorisine giren İstanbul'da, uzun bir süredir yüzme havuzları ve halı sahağı yasağı bulunuyordu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre, yüzme havuzları ve halı sahalar açıldı. Bu gelişme ile beraber, İstanbul'da halı sahalar açıldı mı sorusu da yanıt buldu. Alınan kararda, halı sahalarda maçların hangi saatler arasında oynanacağı ve gerekli şartlar da duyuruldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 19:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





