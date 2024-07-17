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Haberler Yaşam İstanbul'daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:09

İstanbul'daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki anaokulundan korkunç görüntüler geldi. Çocukların sağlıksız ve bakımsız şartlardaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı. Kreş sahibi videoların bir komplo olduğunu iddia etti. 'Çocukları müştemilata götürerek...'

İHA
İstanbul’daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

İstanbul'daki anaokulundan çarpıcı görüntüler sosyal medyaya düştü. Küçük çocukların sağlıksız ve bakımsız ortamda yan yana olması dikkat çekti. Kreşin sahibi ise bunun bir komplo olduğunu iddia etti. İşte olaya ilişkin detaylar...

İstanbul’daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

İSTANBUL'DAKİ ANAOKULUNDAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER!

Sarıyer'de bulunan özel bir anaokulunda çocukların bakımsız ve sağlıksız şartlarda adeta üst üste yatırıldığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin eski öğretmenlerinin bir komplosu olduğunu söyleyen anaokulu sahibi Yeşim Bilek, kurumun kapılarını açtı.

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İstanbul’daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

Öğretmenlerin girilmemesi gereken müştemilat alanına çocukları götürerek böyle bir video kurguladığını söyleyen Bilek, "Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Kreşin sahibi Yeşim Bilek, sosyal medyada yayılan ve infiale sebep olan görüntülere yanıt verdi, Bilek okuldan ayrılan öğretmenlerin bir kumpası olduğu ve şahsi sebeplerle bu görüntülerin kurgulandığını 22 yıldır okulu işlettiğini bir kere böyle suçlamalara maruz kalmadığını söyleyerek kendini savundu.

İstanbul’daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...

"BENİM VELİLERİM BENİ BİLİRLER"

Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, "Ben 2003'ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7'de okulumu açarım. Akşam 7'ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7'de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.

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