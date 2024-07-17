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İstanbul'daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:09
İstanbul'daki anaokulundan korkunç görüntüler! İşte komplo iddiası: Çocukları müştemilata götürerek...
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki anaokulundan korkunç görüntüler geldi. Çocukların sağlıksız ve bakımsız şartlardaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede tepki topladı. Kreş sahibi videoların bir komplo olduğunu iddia etti. 'Çocukları müştemilata götürerek...'