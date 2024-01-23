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Haberler Yaşam İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 13:23

İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda önceki gün cinayet gibi kazada yaralanan 3 gençten 2'sinin öldüğü ortaya çıktı. Emniyet şeridindeki otomobile çarpıp kaçan lüks cipin sürücüsü, polis tarafından lüks rezidansta kıskıvrak yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün, evinden ise kokain ve silah ele geçirildi. Sürücünün, Güneydoğulu tanınmış bir ailenin oğlu olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda önceki gün cinayet gibi kazada yaralanan 3 gençten 2'sinin öldüğü ortaya çıktı. Emniyet şeridindeki otomobile çarpıp kaçan lüks cipin sürücüsü, polis tarafından lüks rezidansta kıskıvrak yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün, evinden ise kokain ve silah ele geçirildi. Sürücünün, Güneydoğulu tanınmış bir ailenin oğlu olduğu öğrenildi.

İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

Güvenlik kamerasına da yansıyan korkunç kaza, önceki gün sabah saat saat 04.45 sıralarındaD-100 Karayolu Küçükyalı mevkii, Kartal istikametinde yaşandı. Hakan Yağcı(20) ile kuzeni Haluk Şengül(22) uzun süredir görüşmüyordu. İki kuzen, yanlarına arkadaşları Samet Çağıl'ı (32) da alarak birlikte akşam yemeği yedi. Tuzla Tersanesi'nde tornacılık yapan 3 genci taşıyan otomobil dönüş yolunda arıza yapınca araç emniyet şeridine çekildi.

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İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

Tam o sırada arkadan gelen lüks cip, park halindeki otomobile arkadan son sürat çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yağcı, Şengül ve Çağıl ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Hakan Yağcı ile Samet Çağıl öldü, Haluk Şengül ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

Kazanın ardından sürücü Engin E.(36), yanında bulunan arkadaşı Ümit Y.'yi ve aracını olay yerinde bıraktı ve yaya olarak kaçtı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, iddialara göre kimliğini tespit ettiği Engin E.'ye ulaştı ve teslim olmasını istedi. Polis ekipleri, uzun süre geçmesine rağmen teslim olmaması üzerine akşam saatlerinde Üsküdar'daki Emar AVM Rezidans'a giderek burada yaşayan Engin E.'yi gözaltına alındı.

İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

Engin E.'nin adresinde 1 adet havalı tabanca, 9 parça halinde 3,6 gram kokain maddesi ele geçirildi. 6 ayrı asayiş suçundan kaydı olduğu tespit edilen Engin E.'nin bir süre önce ehliyetine de el konulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Engin E.'nin, Güneydoğulu bir aşiretin mensubu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Hakan Yağcı ile Samet Çağıl için dün cenaze namazı kılındı. Hakan Yağcı, Pendik Esenyalı Camii'nde, Samet Çağıl ise Kocaeli'ne bağlı Çayırova'da kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

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