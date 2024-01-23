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İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
13:23
İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!
İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda önceki gün cinayet gibi kazada yaralanan 3 gençten 2'sinin öldüğü ortaya çıktı. Emniyet şeridindeki otomobile çarpıp kaçan lüks cipin sürücüsü, polis tarafından lüks rezidansta kıskıvrak yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün, evinden ise kokain ve silah ele geçirildi. Sürücünün, Güneydoğulu tanınmış bir ailenin oğlu olduğu öğrenildi.