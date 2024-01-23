İstanbul’daki cinayet gibi kazada çarpıcı detaylar: Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül!

Engin E.'nin adresinde 1 adet havalı tabanca, 9 parça halinde 3,6 gram kokain maddesi ele geçirildi. 6 ayrı asayiş suçundan kaydı olduğu tespit edilen Engin E.'nin bir süre önce ehliyetine de el konulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Engin E.'nin, Güneydoğulu bir aşiretin mensubu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Hakan Yağcı ile Samet Çağıl için dün cenaze namazı kılındı. Hakan Yağcı, Pendik Esenyalı Camii'nde, Samet Çağıl ise Kocaeli'ne bağlı Çayırova'da kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.