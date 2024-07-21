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Haberler Yaşam İstanbul'daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: 'Korkuyorum' çığlıkları...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:49

İstanbul'daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: 'Korkuyorum' çığlıkları...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada dehşet dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası öndeki araçtaki kişilerin arabadan inmesiyle kavga başladı. Elinde bebeği olan anne arkadaki aracın camlarını yumruklamaya başladı. Araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun 'Korkuyorum' çığlıkları duyuldu.

DHA
İstanbul’daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: ’Korkuyorum’ çığlıkları...

Dehşet saçan görüntüler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden geldi. Meydana gelen kaza sonrası kucağında bebekle arabadan inen anne camları yumruklamaya başladı.

İstanbul’daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: ’Korkuyorum’ çığlıkları...

İSTANBUL'DAKİ KAZADA DEHŞET DOLU ANLAR!

Küçükçekmece'de kaza yapan 2 araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Öndeki araçtan inen 1'i kadın 2 kişi, kadın sürücüye bağırdı.

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İstanbul’daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: ’Korkuyorum’ çığlıkları...

'KORKUYORUM...'

Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden tehditler yağdıran kadın, kadın sürücünün kulladığı aracın camını yumrukladı. Bu sırada araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" sözleri ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: ’Korkuyorum’ çığlıkları...

Küçükçekmece'de seyir halinde olan iki araç Sefaköy-Avcılar ayrımında kaza yaptı. İddiaya göre kazaya sebep olan öndeki araçtan bir erkek ve kucağında bebeğiyle bir kadın indi.

İstanbul’daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: ’Korkuyorum’ çığlıkları...

Sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada aracın sürücüsüyle, yanında bulunan ve kucağında bebeği olan kadın, diğer sürücüye tehditler yağdırmaya başladı.

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