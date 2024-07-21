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İstanbul'daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: 'Korkuyorum' çığlıkları...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
12:49
İstanbul'daki kazada dehşet dolu anlar! Kucağındaki bebekle yumruklamaya başladı: 'Korkuyorum' çığlıkları...
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada dehşet dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası öndeki araçtaki kişilerin arabadan inmesiyle kavga başladı. Elinde bebeği olan anne arkadaki aracın camlarını yumruklamaya başladı. Araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun 'Korkuyorum' çığlıkları duyuldu.