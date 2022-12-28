Haberler
Yaşam
İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
11:20
İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!
İstanbul'dan Amerika'ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi herkesi şaşırttı. Kendisini Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşı Alex Quin olarak tanıtan bir şüpheli, sosyal medya üzerinden tanıştığı Amerikalı Lori E.'yi, yatırım danışmanlığı yalanıyla 3 milyon dolar dolandırdı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalarda Lori E.'yi dolandıran biri Nijeryalı 4 kişi yakalandı.