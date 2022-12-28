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Haberler Yaşam İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:20

İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

İstanbul'dan Amerika'ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi herkesi şaşırttı. Kendisini Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşı Alex Quin olarak tanıtan bir şüpheli, sosyal medya üzerinden tanıştığı Amerikalı Lori E.'yi, yatırım danışmanlığı yalanıyla 3 milyon dolar dolandırdı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalarda Lori E.'yi dolandıran biri Nijeryalı 4 kişi yakalandı.

İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

Amerika'da yaşayan Lori E., sosyal medya üzerinden Alex Quin isimli biriyle tanıştı. Quin, kendisini Lori E.'ye Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olarak tanıttı.

İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

İkili arasında başlayan görüşmeler kısa sürede sıklaştı. Bu sırada Alex Quin, Lori E.'ye yatırım yapabileceği alanlarda da yol göstermeye başladı.

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İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

Lori E'ye yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quin, Amerikalı kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi.

İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

Quin'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan Lori E., aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı.

İstanbul’dan Amerika’ya uzanan inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi: Rakam dudak uçuklattı!

Bunun üzerine durumdan şüphelenen Lori E., Türkiye'ye geldi. Burada dolandırıldığını öğrenen Lori E., savcılığa giderek şikayetçi oldu.

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