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Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:06

İstanbul'dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

İstanbul'dan korkutan yangın görüntüleri geldi. Park halindeki TIR alevler içinde kaldı.

DHA
İstanbul’dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

Esenyurt'ta, park halindeki tekstil ürünleri yüklü TIR'da çıkan yangın park halindeki başka bir TIR'a sıçradı. Aracın dorsesindeki koliler vatandaşlar tarafından boşaltıldı.

İstanbul’dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

Yangın, 19.00 sıralarında Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan otoparkta çıktı.

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İstanbul’dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

Park halindeki tekstil yüklü bir TIR'ın çekici bölümünde çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan başka bir TIR'a daha sıçradı.

İstanbul’dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul’dan korkutan görüntüler! TIR alevler içinde kaldı

O sırada mal sahipleri ve yakınları piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira değerinde ki ürünlerini kurtarmak için dorsenin içerisine girdi.

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