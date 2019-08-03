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  • İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

’dan 'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan Türk Hava Yolları () uçağında, Rus yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anı başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.08.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 17:20
İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

Rus medyasında yer alan habere göre, -Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan uçağında, Rus yolcular arasında 'yer' tartışması çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

Kavgaya karışan 3 kişinin uçaktan dışarıya alındığı ve uçuşun 45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi.

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İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

Kavgaya karışan 3 Rus yolcunun görüntüleri başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

Görüntülerde, diğer yolcuların ve kabin görevlilerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti
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İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti
İstanbul’dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti
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