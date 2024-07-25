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İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
11:56
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına uygulanan yüzde 13'lük zammın ardından vatandaşlar İstanbulkart aylık akbil ne kadar, yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu gibi sorularla araştırmalara başladı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararın ardından güncel ücretler merak konusu oldu. İşte konunu detayları ve aylık akbil ücretleri…