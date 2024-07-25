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Haberler Yaşam İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:56

İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına uygulanan yüzde 13'lük zammın ardından vatandaşlar İstanbulkart aylık akbil ne kadar, yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu gibi sorularla araştırmalara başladı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararın ardından güncel ücretler merak konusu oldu. İşte konunu detayları ve aylık akbil ücretleri…

İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma uygulanan zam kararıyla birlikte otobüs, metrobüs, metro, vapur gibi ulaşım araçlarına biniş ücreti yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bunun üzerine İstanbulkart aylık akbil ne kadar, aylık abonman ücreti kaç TL oldu gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte zam kararına ilişkin detaylar ve aylık akbil ücreti.

İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 13 ZAM!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

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İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?
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