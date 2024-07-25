İstanbulkart aylık akbil ne kadar 2024? Zam sonrası yetişkin aylık abonman ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma uygulanan zam kararıyla birlikte otobüs, metrobüs, metro, vapur gibi ulaşım araçlarına biniş ücreti yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bunun üzerine İstanbulkart aylık akbil ne kadar, aylık abonman ücreti kaç TL oldu gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte zam kararına ilişkin detaylar ve aylık akbil ücreti.