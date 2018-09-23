İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.