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İstanbullulara sis sürprizi!

Giriş Tarihi: 23.09.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 09:57
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İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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  • 38
İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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  • 38
İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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  • 38
İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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  • 38
İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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  • 38
İstanbullulara sis sürprizi!
İstanbullulara sis sürprizi!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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