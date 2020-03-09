Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

İstanbulluları çıldırtan çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

'un en büyük sorunu şüphesiz ki çilesi olarak biliniyor. Çok kısa mesafeler bile bazen saatlerce sürebiliyor. tarafında da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafik kabusu ile güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nden otoyolu ve 'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 09.03.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:28
İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar güne kâbusuyla başlıyor. İkitelli Caddesi'nden otoyolu ve 'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var...

İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde" dedi.

İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi.

İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

Her sabah aynı çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA