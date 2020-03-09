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İstanbulluları çıldırtan trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar
İstanbul'un en büyük sorunu şüphesiz ki trafik çilesi olarak biliniyor. Çok kısa mesafeler bile bazen saatlerce sürebiliyor. Küçükçekmece tarafında da sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafik kabusu ile güne başlıyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.