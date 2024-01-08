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Haberler Yaşam İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 13:51

İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

Yurdun dört bir yanında sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve Konya dahil olmak üzere 16 il için uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise herkesin cevabını merak ettiği, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu yanıtladı. AKOM'dan yapılan açıklamada da İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı vurgulandı. İşte hava durumu haberinin detayları

İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

Kış etkisini artırdı. Yurdun dört bir yanında hava sıcakları düşmeye başladı. Meteoroloji, İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 6 derece birden düşeceği vurgulandı.

İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI!
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada kar ve sağanak beklenen bölgeler şöyle açıklandı: "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır…"

İstanbulluları heyecanlandıran haber: Meteoroloji uzmanından kar açıklaması!

Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşeceğini belirten uzmanlar, salı gecesi için uyardı.

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