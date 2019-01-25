Geçtiğimiz yıl verilen en çok siparişlerin raporlandığı araştırma, İstanbulluların Pazartesi sendromuna karşı davranışlarını da ortaya çıkardı. Rapora göre, Pazartesi günleri en çok sipariş edilem ürün kahve. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerde ise başında hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu. Özel bir yemek şirketinin 2018 yılında verilen siparişlerden oluşturduğu 2018 yemek raporun açıkladı. Buna göre; en fazla yemek siparişini ilçeler Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu. Yılın en iyi çıkış yapan lezzeti 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu. Verilere göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği tatlıların başında künefe yer aldı. En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti. 2018'in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerden lokma tekrar sahneye çıktı.