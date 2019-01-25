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İstanbulluların

Geçtiğimiz yıl verilen en çok siparişlerin raporlandığı araştırma, İstanbulluların Pazartesi sendromuna karşı davranışlarını da ortaya çıkardı. Rapora göre, Pazartesi günleri en çok sipariş edilem ürün kahve.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.01.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 16:50
İstanbulluların Pazartesi sendromu

Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı iken en çok tercih edilen yemeklerde ise başında geldi.

İstanbulluların Pazartesi sendromu

Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

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İstanbulluların Pazartesi sendromu

Özel bir yemek şirketinin 2018 yılında verilen siparişlerden oluşturduğu 2018 yemek raporun açıkladı.

İstanbulluların Pazartesi sendromu

Buna göre; en fazla yemek siparişini ilçeler Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu.

İstanbulluların Pazartesi sendromu

Yılın en iyi çıkış yapan lezzeti 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

İstanbulluların Pazartesi sendromu

Verilere göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği tatlıların başında yer aldı. En çok tercih edilen yemeklerde ise ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti.

İstanbulluların Pazartesi sendromu

2018'in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerden lokma tekrar sahneye çıktı.

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