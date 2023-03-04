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Haberler Yaşam İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:20

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray haftayı BAY geçiyor. Sarı-Kırmızılı takım bu akşam İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu noktada ise futbolseverler "İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bu maçtan elde edilecek gelirler Kahramanmaraş depremzedelerine bağışlanacak olmasıyla da büyük anlam taşıyor. Maçı naklen takip etmek isteyenler "İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle" ekranı araştırmasına çıktı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Soruları maç saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere deprem nedeniyle ara veren sezon 24. Hafta maçları ile geçtiğimiz gün başladı. Ancak bu haftayı BAY geçen GS, bu aralığı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Maçı canlı izlemek isteyenler "İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle" araştırmasına çıktı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte GS hazırlık maçına dair detaylar.

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek...

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İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY'DA MERTENS ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İstanbulspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı

İstanbulspor, bugün Galatasaray ile oynayacakları Hazırlık Maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, yanlarında depremzede çocuklar için oyuncak getirmelerini istedi.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yarın (4 Mart 2023) Galatasaray ile oynayacağımız maça gelecek olan tüm taraftarların yanlarında oyuncak getirmelerini önemle rica ediyoruz. Toplanacak olan oyuncaklar, afet bölgesindeki çocuklarımıza gönderilecektir" denildi.

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