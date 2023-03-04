Haberler Yaşam İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 04.03.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:20

İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle! İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray haftayı BAY geçiyor. Sarı-Kırmızılı takım bu akşam İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu noktada ise futbolseverler "İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bu maçtan elde edilecek gelirler Kahramanmaraş depremzedelerine bağışlanacak olmasıyla da büyük anlam taşıyor. Maçı naklen takip etmek isteyenler "İstanbulspor Galatasaray maçı canlı izle" ekranı araştırmasına çıktı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı canlı olarak hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.