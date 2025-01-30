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Haberler Yaşam İstanbul'u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:55

İstanbul'u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

Anadolu'dan uzun yıllardır göç alan İstanbul, adeta farklı şehirlerin ikinci memleketi haline geldi. Öyle ki bazı illerin İstanbul'daki nüfusu, kendi şehirlerindeki nüfuslarını bile geride bırakmaya başladı. Megakent, her köşesinde farklı bir kültürü barındırırken, 39 ilçesinde tam 18 farklı ilin nüfusu öne çıkıyor. Ancak bu şehirlerin içinde üç tanesi var ki İstanbul'un dört bir yanına adeta damgasını vurmuş durumda: Sivas, Malatya ve Tokat. Bu üç şehirden gelen vatandaşlar, İstanbul'un en kalabalık hemşehri gruplarını oluşturuyor. Peki hangi ilçede kimler çoğunlukta?

İstanbul’u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

TÜİK'in en güncel nüfus verilerine göre, İstanbul'da toplam 15 milyon 56 bin 806 kişi yaşıyor. Bu sayı, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'üne denk geliyor. Ancak, resmi kayıtlara göre kentte ikamet edenlerin sayısı yalnızca 2 milyon 152 bin 878 olarak görünüyor.

İstanbul’u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

İstanbul'da en kalabalık hemşehri grubu 754 bin kişiyle Sivaslılar olurken, onları 544 bin kişiyle Kastamonulular ve 515 bin kişiyle Ordulular izliyor. Peki, ilçelere bakıldığında tablo nasıl? Hangi ilçelerde hangi şehirlerin nüfusu ağırlıkta?

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İstanbul’u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

TÜİK verileriyle, İstanbul'un ilçelerinde İstanbul dışındaki illere ait nüfus dağılımı şu şekilde sıralandı!

Peki, sizin hemşehrileriniz hangi ilçede?

İstanbul’u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

Çatalca - Tokat

İstanbul’u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

Silivri - Tekirdağ

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