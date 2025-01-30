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İstanbul'u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:55
İstanbul'u 3 memleket kuşattı: Sizin hemşehrileriniz de o ilçelerde! Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?
Anadolu'dan uzun yıllardır göç alan İstanbul, adeta farklı şehirlerin ikinci memleketi haline geldi. Öyle ki bazı illerin İstanbul'daki nüfusu, kendi şehirlerindeki nüfuslarını bile geride bırakmaya başladı. Megakent, her köşesinde farklı bir kültürü barındırırken, 39 ilçesinde tam 18 farklı ilin nüfusu öne çıkıyor. Ancak bu şehirlerin içinde üç tanesi var ki İstanbul'un dört bir yanına adeta damgasını vurmuş durumda: Sivas, Malatya ve Tokat. Bu üç şehirden gelen vatandaşlar, İstanbul'un en kalabalık hemşehri gruplarını oluşturuyor. Peki hangi ilçede kimler çoğunlukta?