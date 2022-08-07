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İstanbul’u 'Vampir Kelebek'ler bastı: Hava kararınca saldırıya geçiyorlar!
Giriş Tarihi: 07.08.2022 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
12:37
İstanbul’u 'Vampir Kelebek'ler bastı: Hava kararınca saldırıya geçiyorlar!
Karadeniz Bölgesi'nde görülen 'Vampir Kelebek'ler İstanbul'da da ortaya çıktı. Özellikle akşam saatlerinde Beykoz'daki evleri istila eden kelebekler, panik yarattı. Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "İnsanların kendileri açısından korkmasına gerek yok ama bitki zararlısı bir tür. O yüzden bahçelerindeki bitkilerin ya da ektikleri ürünlerin bu böcekler tarafından zayıflatılması ya da hasara uğratılması söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları…