İstanbul’un Fethi ile ilgili mesajlar ve sözler 2021! En güzel ve Resimli İstanbul’un Fethi 568.yıl dönümü kutlama mesajları yayınlandı

İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri yaklaşan günün önemiyle gündeme geliyor. Geçmişten günümüze tarihi izi silinmeyen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi kutlama mesajlarıyla değer kazanıyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü münasebetiyle SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. Eşsiz güzellikteki şehir bizlere miras bırakılırken her yıl en güzel, kısa, uzun ve resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajlarını sevdiklerinize göndermek isteyenler oluyor. Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak isteyeceğiniz Resimli İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL, RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul fetih mesajları, uzun kısa resimli İstanbul fetih mesajları sözleri haberimizde. İstanbul'un Fethinin 568.yıl dönemi tüm yurt genelinde kutlanacak. Osmanlı döneminin en büyük fetihlerinden birisi olan İstanbul'un fethi ile ilgili mesajları şöyle;

Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. – Fаtih Sultаn Mehmet

Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. Fаtih Sultаn Mehmet

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.