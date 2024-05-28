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İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMA MESAJLARI | 29 Mayıs'a özel, en güzel, kısa, uzun, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve fetih sözleri
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:02
İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMA MESAJLARI | 29 Mayıs'a özel, en güzel, kısa, uzun, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve fetih sözleri
Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethinin bu sene 571. senesi kutlanacak. Hz. Muhammed tarafından fethi müjdelenen, jeopolitik konumuyla Asya ve Avrupa'nın göz bebeği İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri araştırılmaya başladı. Bugünün manevi olarak çoşkusunu kutlamak isteyenler ve tüm dünyanın gözbebeği bu nadide şehrin bizlere miras bırakıldığını hatırlamak isteyeneler "İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri" sorgulaması yapıyor. İşte, fetihler çağının dönüm noktası olan kısa, uzun, en etkileyici, yeni, en güzel, resimli 29 Mayıs 2024 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri