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Haberler Yaşam İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 08:52

İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

Türk tarihinin unutulmaz olaylarından İstanbul'un Fethi'nin 568.yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle ilgili olarak ve sözleri ise araştırılıyor. Orta çağı sona erdiren yeni çağın başlangıcı olan bugünle alakalı olarak en güzel, anlamlı, duygusal, kısa, uzun ve resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel mesajlar, sözler ve özel resimli görseller

İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

ve sözleri yaklaşan günün önemiyle gündeme geliyor. Geçmişten günümüze tarihi izi silinmeyen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi kutlama mesajlarıyla değer kazanıyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü münasebetiyle SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla mesajlar gönderiliyor. Eşsiz güzellikteki şehir bizlere miras bırakılırken her yıl en güzel, kısa, uzun ve resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi mesajlarını sevdiklerinize göndermek isteyenler oluyor. Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak isteyeceğiniz Resimli ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL, RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul fetih mesajları, uzun kısa resimli İstanbul fetih mesajları sözleri haberimizde. İstanbul'un Fethinin 568.yıl dönemi tüm yurt genelinde kutlanacak. Osmanlı döneminin en büyük fetihlerinden birisi olan İstanbul'un fethi ile ilgili mesajları şöyle;

Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. – Fаtih Sultаn Mehmet

Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. Fаtih Sultаn Mehmet

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. Mustаfа Kemаl Atаtürk

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

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İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri 2021! En güzel ve Resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi ile ilgili kutlama mesajları yayınlandı!

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

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