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Haberler Yaşam İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:52

İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hafriyat kamyonunun çarpması sonrası zarar gören üst geçidin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sadece ayakları konulan üstgeçit ile ilgili Sultangazili esnaf ve vatandaşlar "İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım" diyerek tepki gösterdi. İşte İstanbullunun isyanı…

İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı üst geçit zarar görmüş, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu kapatılarak yapılan detaylı incelemenin ardından üst geçidin yıkılarak yenilenmesine karar verilmişti.

İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

Bu süre içerisinde İBB tarafından ise mağduriyetin giderilmesi için ücretsiz ring seferleri konulmuş konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, yıkım çalışmasının başlatılarak yeni üst geçidin 90 gün süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı duyurulmuştu.

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İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

"EKREM İMAMOĞLU YAPMAYACAKSA..."
Ancak aradan geçen yaklaşık 3 ay süreye rağmen çalışmaların büyük oranda aksadığı ve bu süre içerisinde gelinen noktada köprünün yalnızca ayaklarının yerine konulduğu görülürken bölge esnafı ve vatandaşlar "İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa biz kendi aramızda para toplayıp yapalım" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım" | Video

İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

Selami Yavuz isimli vatandaş "Sultangazi 50. yıl mahallesi sakinleri olarak B caddesi üzerinde bulunan bu yaya üst geçidinin ve tramvay hattının 2 ay önce ilgili belediye yetkilileri gelip açıklama yaptılar dediler ki 3 ay içerisinde biz bu mağduriyeti gidereceğiz 2 ay geçti halen durum vaziyet içler acısı.

İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım

Yapan yok ilgilenen yok buradaki bütün insanlar perişan hem esnafı ile hem oturanları ile. İlgililerden ricamız bu insanlara bunu niye reva görüyorlar. Sayın valime de buradan sesleniyorum.

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