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İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:51
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
08:52
İstanbul’un o ilçesi ayaklandı: Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hafriyat kamyonunun çarpması sonrası zarar gören üst geçidin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sadece ayakları konulan üstgeçit ile ilgili Sultangazili esnaf ve vatandaşlar "İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım" diyerek tepki gösterdi. İşte İstanbullunun isyanı…