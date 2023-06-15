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İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:50
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
11:50
İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
Bakırköy'de 1999 depreminde hasar alan bina, bölge sakinlerini korkuttu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen çözüm alamayan apartman sakini, çareyi balkonuna pankart asmakta buldu. Şu çağrıda bulundu…