İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’

ÇÖKME RİSKİ VAR!

Bina da çökme riski olduğunu belirten Yücel "Bina 1999 depreminde hasar gördü. Bizde depremden sonra binada güçlendirmeler yaptık. İçerde ve dışarda bu güçlendirmeler mevcut. Bunlar ahşap. Beton ve demirler özelliğini kaybetmiş. Tavan yukardan çökmeye başladı. Ahşap güçlendirmeleri ben koydum. Çünkü binada oturanlar var. Çökme olmasın diye yaptım. Binada en yaşlı benim. Binanın dörtte üçü kiracı.