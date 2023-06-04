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İstanbul’un o ilçesinde Ekrem İmamoğlu’na isyan: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım!
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:27
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
11:28
İstanbul’un o ilçesinde Ekrem İmamoğlu’na isyan: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım!
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarpması sonrası zarar gören üst geçidin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sadece ayakları konulan üstgeçit ile ilgili Sultangazili esnaf ve vatandaşlar "İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım" diyerek tepki gösterdi. İşte İstanbullunun isyanı…