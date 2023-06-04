İstanbul’un o ilçesinde Ekrem İmamoğlu’na isyan: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım!

"EKREM İMAMOĞLU YAPMAYACAKSA..."

Ancak aradan geçen yaklaşık 3 ay süreye rağmen çalışmaların büyük oranda aksadığı ve bu süre içerisinde gelinen noktada köprünün yalnızca ayaklarının yerine konulduğu görülürken bölge esnafı ve vatandaşlar "İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa biz kendi aramızda para toplayıp yapalım" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım" | Video