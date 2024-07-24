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Haberler Yaşam İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP
Giriş Tarihi: 24.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:22

İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan Sarıyer, Arnavutköy ve Şile'de bulunan sahillerde hafta sonu 6 kişi boğulmalar sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul'un ölüm sahillerinde yapılan bütün uyarılara rağmen denize giren vatandaşlar canını hiçe saydı.

Batuhan ALTINBAŞ
İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

İstanbul'un birçok sahili son günlerde adeta ölüm saçıyor. Sıcak havalardan bunalan vatandaşların sahillere akın etmesiyle birlikte boğulma oranlarında artış gözlemlendi.

İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

İstanbul'da boğulma vakalarının en çok yaşandığı sahiller ise Kısırkaya, Şile ve Karaburun sahilleri oldu.

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İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

ÖLÜM AKINTISI

Cankurtaranlardan alınan bilgilere göre, boğulma vakaları genellikle cankurtaran hizmeti verilmeyen ve kayalık bölgelerde yaşanıyor.

İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

Vatandaşların mümkün olduğunca cankurtaran olan sahillerde denize girmeleri önerilirken, çeken akıntı olarak bilinen RİP akıntısı da boğulma vakalarının önemli faktörlerinden biri.

İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP

SUDAKİ TEHLİKE: RİP AKINTISI

Denize gireceklerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise RİP akıntısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun RİP akıntısı ile ilgili bilgiler vererek bu akıntıya karşı olimpik yüzücülerin bile zorlandığını belirtti.

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