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İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP
Giriş Tarihi: 24.07.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
08:22
İstanbul’un ölüm sahilleri! Denize girecek vatandaşlar dikkat: Sudaki büyük tehlike: RİP
İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan Sarıyer, Arnavutköy ve Şile'de bulunan sahillerde hafta sonu 6 kişi boğulmalar sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul'un ölüm sahillerinde yapılan bütün uyarılara rağmen denize giren vatandaşlar canını hiçe saydı.