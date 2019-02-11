İstanbul'un su altı zenginliği, dünyaya tanıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, 52 günde 33 farklı noktada 100'ün üzerinde dalış yaparak çekilen "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" isimli belgesel ile İstanbul'un su altı zenginliklerini dünyaya tanıtacak. Belgesel, 12 Şubat Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek özel gösterimle izleyicinin beğenisine sunulacak. İstanbul'un saklı kalmış su altı zenginliklerinin anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Sait Özgür Gedikoğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Recep Şen üstlendi.