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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

Giriş Tarihi: 29.03.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 19:31
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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

... Zaro Ağa 1777´de Bitlis´in Mutki ilçesinin Meydan köyünde doğmuş; 1934´te İstanbul´da ölmüş..

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

dünyaya geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu´nun başında I. Abdülhamit tahtta oturmaktaydı.

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

"İlk" gençlik yıllarında İstanbul´a göç ettiğinde padişah III. Selim´di.

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı´nda onun emeği vardı. Hepsi o yıllarda inşa edilmişti ve bu tarihi yapıların inşaatında çalışmıştı.

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi`ni yaşadı.

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

Kabakçı Mustafa İsyanı`na, Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat`a, Birinci ve İkinci Meşrutiyet`in ve Cumhuriyet`in ilanına tanık oldu.

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İşte 157 yıl yaşamanın sırrı
İşte 157 yıl yaşamanın sırrı

ı boyunca saltanatını gördüğü padişahları saymaktan yorulursunuz: I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin...

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