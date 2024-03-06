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İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yükselişi sürüyor
Giriş Tarihi: 06.03.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
17:01
İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yükselişi sürüyor
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması her yıl değişiyor. ABD'li Global Firepower, yılbaşında yeni listeyi açıkladı. ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin ilk sıraları paylaştığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye'nin sıralaması 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...