İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi. Global Firepower tarafından açıklanan yeni listeye göre; Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...