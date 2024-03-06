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Haberler Yaşam İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yükselişi sürüyor
Giriş Tarihi: 06.03.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 17:01

İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye'nin yükselişi sürüyor

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması her yıl değişiyor. ABD'li Global Firepower, yılbaşında yeni listeyi açıkladı. ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin ilk sıraları paylaştığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye'nin sıralaması 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 sıralaması...

İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi. Global Firepower tarafından açıklanan yeni listeye göre; Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

100- KIRGIZİSTAN

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İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

99-LETONYA

İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

İşte 2024 listesi! Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye’nin yükselişi sürüyor

97-ZAMBİYA

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