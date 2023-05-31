Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor
Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 12:47

İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Büyükşehir merkezlerindeki bazı ilçelerin nüfusları, birçok ilden bile fazla... "Hangi ilçeler 82. il olmaya aday?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte il olmaya aday ilçeler...

İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu o kadar kalabalık ki, il bile olabilir... Peki bu 922 ilçeden hangileri 82. il olabilir? İşte ilçe ilçe o liste...

İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Yüksekova, Hakkari

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Kahta, Adıyaman

İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Edremit, Balıkesir

İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Polatlı, Ankara

SON DAKİKA