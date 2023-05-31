İşte 82. il olmaya aday ilçeler! O ilçemiz ilk sırada yer alıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu o kadar kalabalık ki, il bile olabilir... Peki bu 922 ilçeden hangileri 82. il olabilir? İşte ilçe ilçe o liste... Yüksekova, Hakkari Kahta, Adıyaman Edremit, Balıkesir Polatlı, Ankara Ünye, Ordu Ergani, Diyarbakır Kozan, Adana Cizre, Şırnak Elbistan, Kahramanmaraş Ereğli, Konya Lüleburgaz, Kırklareli Bandırma, Balıkesir Fethiye, Muğla Nazilli, Aydın Akhisar, Manisa Erciş, Van Manavgat, Antalya Ereğli, Zonguldak Siverek, Şanlıurfa İskenderun, Hatay Çorlu, Tekirdağ İnegöl, Bursa Alanya, Antalya Tarsus, Mersin Gebze, Kocaeli NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER Öte yandan, Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de belli oldu. İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi: Ankara (Çankaya) 925 bin Ankara (Keçiören) 910 bin Gaziantep (Şahinbey) 910 bin İstanbul (Esenyurt) 957 bin Bursa (Osmangazi) 870 bin Adana (Seyhan) 800 bin Gaziantep (Şehitkamil) 775 bin İstanbul (Küçükçekmece) 790 bin İstanbul (Bağcılar) 740 bin İstanbul (Pendik) 730 bin EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİN LİSTESİ En az nüfusa sahip ilçelerin listesi ise şu şekilde: Konya (Yalıhüyük) 2 binden az Bingöl (Yayladere) 2.139 Eskişehir (Han) 2.272 Isparta (Yenişarbademli) 1.936 Kırklareli (Kofçaz) 2.368 Erzincan (Otlukbeli) 2.456 Afyonkarahisar (Kızılören) 2.463 Elazığ (Ağın) 2.556 Rize (Hemşin) 2.450 Bingöl (Yedisu) 2.828