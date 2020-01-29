İşte binanın depremde yıkılıp yıkılmayacağını gösteren cihaz! Bakanlık tasarladı, kullanılmaya başlandı

LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ'DA KULLANILIYOR

Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi: "Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı.