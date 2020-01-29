İşte binanın depremde yıkılıp yıkılmayacağını gösteren cihaz! Bakanlık tasarladı, kullanılmaya başlandı
İşte binanın depremde yıkılıp yıkılmayacağını gösteren cihaz! Bakanlık tasarladı, kullanılmaya başlandı
Her sarsıntının ardından akıllara ilk gelen soru, "acaba bizim bina yıkılır mı?" sorusu oluyor. Vatandaşlar, kendi binalarının en kolay şekilde nasıl test edileceğini merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan lazer tarayıcı cihaz, Elazığ'da meydana gelen depremde hem arama- kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında kullanıldı. Halen devam eden çalışmalarda kullanılan bu cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.