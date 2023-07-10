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Haberler Yaşam İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 10:05

İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Ordu'da da Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bakanlar ise soluğu afet bölgesinde aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 il için yapılan uyarının sürdüğünü açıkladı. İşte haberin detayları…

İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi.

İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı.

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İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

BAKANLAR BÖLGEDE
Öte yandan Ordu'da da bazı derelerde taşkın meydana gelmişti. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.

İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

Bartın'da da Karaçay Deresi taştı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri ile tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sağanağın vurduğu Bartın'a giderek incelemelerde bulundu.

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