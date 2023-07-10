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İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
10:05
İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Ordu'da da Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Bakanlar ise soluğu afet bölgesinde aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 il için yapılan uyarının sürdüğünü açıkladı. İşte haberin detayları…