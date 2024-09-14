Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
10:51
İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...
Bilecik, CHP yönetimine geçtiği 2019 yılından bu yana yaşanan büyük skandallarla gündemden düşmüyor. Belediyeye yapılan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu ile başlayan skandallar, Pelitözü bölgesindeki büyük imar rantlarıyla devam etmişti. Eş, dost ve akrabaya kıyakların yapıldığı CHP'li Belediyede, barınaktaki 15 köpek ise katledilmiş ve ormanlık alana atılmıştı. Altyapıda büyük sorunların yaşandığı kentte sokakları lağım kokuları sararken, şimdi de çocuk parklarını inekler bastı.