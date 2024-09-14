İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

SOKAKLARI LAĞIM KOKULARI SARDI

Barınaktaki köpeklerin katledilmesi olayının hemen ardından bu kez de Bilecik sokaklarını lağım kokuları sardı. Rögar kapaklarından sızan pis koku birçok mahallede etkili oldu. Oysa kısa bir süre önce CHP'li Başkan Subaşı, kentin altyapısını yenilediklerini söylemişti. Sokaklara yayılan lağım kokusuyla ilgili akıllara durgunluk veren bir önlem alan Subaşı, rögar kapaklarının altını naylon poşetlerle örtmüştü. Bileciklileri bu kez de, gaz sıkışması ve patlama riski ile karşı karşıya bırakmıştı. Kentte lağım kokusu sorunu halen çözülemezken yeni bir skandal daha patlak verdi.