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Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:51

İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

Bilecik, CHP yönetimine geçtiği 2019 yılından bu yana yaşanan büyük skandallarla gündemden düşmüyor. Belediyeye yapılan 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu ile başlayan skandallar, Pelitözü bölgesindeki büyük imar rantlarıyla devam etmişti. Eş, dost ve akrabaya kıyakların yapıldığı CHP'li Belediyede, barınaktaki 15 köpek ise katledilmiş ve ormanlık alana atılmıştı. Altyapıda büyük sorunların yaşandığı kentte sokakları lağım kokuları sararken, şimdi de çocuk parklarını inekler bastı.

MUHARREM DOĞANTEZ
İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

Skandalların bir türlü bitmediği Bilecik'te bu kez de Belediyenin çocuk parklarını büyükbaş hayvanlar bastı. Onlarca çocuğun oyun oynadığı parkı basan inekler, Binlerce Lira harcanarak peyzaj düzenlemesi yapılan parkların çimenlerinde otladı. Çocuklarını parka getiren aileler, ortaya çıkan çağ dışı görüntülere tepki gösterdi. "Burası çocuk parkı mı hayvan merası mı" diyerek tepkilerini dile getiren aileler, ineklerin otladığı parktan çocuklarını alarak uzaklaştı.

İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

CHP İLE BAŞLAYAN SKANDALLAR ZİNİCİRİ

2019 yerel seçimlerinin ardından AK Partiden CHP'ye geçen Bilecik, geride kalan 5,5 yılda skandalların kenti oldu. 2022 yılının ilk günlerinde CHP'li Başkan Semih Şahin'in yönettiği Bilecik Belediyesine gece yarısı operasyon düzenlenmiş ve 200 Bin dolarlık rüşvet çarkı ortaya çıkarılmıştı. Ülke gündemine bomba gibi düşen büyük rüşvet operasyonu sonrası Semih Şahin görevden uzaklaştırılmış yerine ise başkan yardımcılarından CHP'li Melek Mızrak Subaşı vekaleten atanmıştı. Ancak skandallar Subaşı döneminde de devam etti. Belediye adına şehir dışında gittiği etkinliklerde otellerin en lüks odalarında kalan Subaşı, yüksek faturaları Belediyeye ödetmişti. Belediyenin kentte düzenlediği yemekli organizasyonları, eşinin sahibi olduğu yemek şirketine verdiği ortaya çıkan CHP'li Subaşı, bununla da yetinmeyip hem kendinin hem de Partili isimlerin yakınlarını belediyede işe almıştı.

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İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

KÖPEKLER ACIMASIZCA KATLEDİLDİ
Tarihler 23 Kasım 2023'ü gösterdiğinde ise bu kez Bilecik, yaşanan köpek katliamlarıyla ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Vezirhan ilçesi yakınlarında ormanlık alanda 15 köpeğin cansız halde bulunmuştu. CHP'li Melek Mızrak Subaşı, kameraların karşısına geçerek, yaşanan olayla ilgilerinin olmadığını, köpeklerin Vezirhan ilçesi sınırlarında bulunduğunu söylemişti. Jandarma ve Polis ekiplerini n titiz çalışmaları sonucu 15 köpeğin Bilecik Belediyesi Barınağında iğneyle katledildiği ve Belediyeye ait kamyonetle Vezirhan ilçesi sınırlarında yol kenarına atıldığı ortaya çıkmıştı.

İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

SOKAKLARI LAĞIM KOKULARI SARDI
Barınaktaki köpeklerin katledilmesi olayının hemen ardından bu kez de Bilecik sokaklarını lağım kokuları sardı. Rögar kapaklarından sızan pis koku birçok mahallede etkili oldu. Oysa kısa bir süre önce CHP'li Başkan Subaşı, kentin altyapısını yenilediklerini söylemişti. Sokaklara yayılan lağım kokusuyla ilgili akıllara durgunluk veren bir önlem alan Subaşı, rögar kapaklarının altını naylon poşetlerle örtmüştü. Bileciklileri bu kez de, gaz sıkışması ve patlama riski ile karşı karşıya bırakmıştı. Kentte lağım kokusu sorunu halen çözülemezken yeni bir skandal daha patlak verdi.

İşte CHP Belediyeciliği: Çağ dışı görüntülerin merkezi Bilecik...

BELEDİYENİN ÇOCUK PARKINDA İNEKLER OTLUYOR
Kentin adeta başıboşluk durumunu gözler önüne seren çağ dışı görüntüler dün kayda geçti. Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum altında bulunan çocuk parkına çocuklarını götüren vatandaşlar şoke oldu. Park içinde büyükbaş hayvanların yanı sıra bir de atın yeşillik alanda otladığı görüldü. Bu durum vatandaşların tepkisine neden olurken, Çocukların bu durum karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Burası çocuk parkı mı, hayvan merası mı" dedi.

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