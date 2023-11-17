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Haberler Yaşam İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 13:07

İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Dilan ve Engin Polat çifti "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" ve "silahlı saldırıya azmettirme" suçlamalarıyla tutuklandı. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugünkü köşesinde; Dilan Polat ve ailesine ait kayyım atanan şirketleri tek tek sıraladı. Para giriş çıkışlarını anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu operasyonun detayları

İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile Selin Sıla Doğu'nun şirketlerine kayyum atadı. Polat hanedanlığını çökerten, MASAK'ın Mali Analiz Raporu oldu. Rapora göre… Dilan Polat, 1990'da İstanbul'da doğdu. Engin Polat ile 2007'de evlendi. SGK'ya göre 2011'den 2016'ya kadar dört farklı madencilik ve inşaat şirketinde beden işçisi olarak çalıştı. 2014-2017 tarihleri arasında doğum fotoğrafçılığı yaptı. 2017'de şansı döndü. Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu.

İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

46 ilde güzellik merkezi var. 'Rise And Shine' adlı kozmetik ürününü kendi internet sitesi üzerinden ve elektronik ticaret yoluyla pazarlıyor. Dilan Polat hakkında 2014-2022 yılları arasında güveni kötüye kullanma, tehdit, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri ele geçirme suçlarından beş soruşturma açıldı ve takipsizlik kararları verildi.

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İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Engin Polat, 2007'den 2014 yılına ön muhasebeci olarak çalıştı. 2015'te kendi işini kurdu. Henüz 17 yaşında işlediği yaralama ile trafik güvenliğini tehdit etmekten suçundan ve alkollü araç kullanmaktan halen yargılanıyor. Polat, banka hesaplarına 2021-2023 arasında 53 işlemde toplam 55.280.080 TL, 13.04.2023'te 40.000 USD ve 57.185 Euro yatırdı. Üçüncü kişilerle yaptığı transfer işlemlerine bakıldığında 2017 ve 2023 yılları arasında 101 işlemde 38.109.001 TL transferi aldı. Ve 791 işlemde 72.524.076 TL para transfer etti.

İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Baba, kardeş, anneanne, dayı ve yenge holdingi... Polatlara ait 15 şirket 2017 ve sonrasında kuruldu. Kurucuları Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra Engin'in babası Sezgin, kardeşi Alper Kürşat, anneannesi Zehra Yılmaz, yengesi Nilgül Yılmaz ile Dilan'ın kardeşleri Sinem Sıla Doğu ile Can Doğu'dan oluşuyor.

İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Liste şöyle:

■ Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2017'de kuruldu.

Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı.

Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı.

2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

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