İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile Selin Sıla Doğu'nun şirketlerine kayyum atadı. Polat hanedanlığını çökerten, MASAK'ın Mali Analiz Raporu oldu. Rapora göre… Dilan Polat, 1990'da İstanbul'da doğdu. Engin Polat ile 2007'de evlendi. SGK'ya göre 2011'den 2016'ya kadar dört farklı madencilik ve inşaat şirketinde beden işçisi olarak çalıştı. 2014-2017 tarihleri arasında doğum fotoğrafçılığı yaptı. 2017'de şansı döndü. Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu.