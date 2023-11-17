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İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
13:07
İşte Dilan Polat ve Engin Polat’ın kayyım atanan 15 şirketi! Rakamlar ve detaylar inanılır gibi değil!
Dilan ve Engin Polat çifti "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" ve "silahlı saldırıya azmettirme" suçlamalarıyla tutuklandı. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugünkü köşesinde; Dilan Polat ve ailesine ait kayyım atanan şirketleri tek tek sıraladı. Para giriş çıkışlarını anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu operasyonun detayları