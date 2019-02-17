İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Sarı akrep Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş. Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç... Katil arı Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor. Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir. Hint gergedanı Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır. Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.