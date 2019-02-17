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İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Giriş Tarihi: 17.02.2019 19:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 19:43
İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar
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İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Sarı akrep

Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez 'da görülmüş.

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İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Katil arı

Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.

İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.

İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Hint gergedanı

Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.

İşte dünyadaki en tehlikeli canlılar

Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.

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