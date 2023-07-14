Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:29

İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

ABD'li istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü donanmalarını mercek altına aldı. Dünyanın en güçlü donanmaları, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntı dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması...

İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

Denize kıyısı olan ülkeler için deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda dünyanın en güçlü donanmaları listesi, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından gemi ve personel sayılarını baz alarak hesaplanıyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…

İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2023 listesi! Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste

88- Umman

87- Belçika

86- Sudan

SON DAKİKA