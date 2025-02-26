Haberler
Yaşam
İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 güncel listesi! Türkiye, deniz kuvvetleri 2025 listesinde kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:08
İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2025 güncel listesi! Türkiye, deniz kuvvetleri 2025 listesinde kaçıncı sırada?
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesini açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye dünyanın en güçlü donanmaları 2025 listesinde kaçıncı sırada? İşte detaylar...