İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2023 yılında en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Listede; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler üzerinde duruldu. Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor?