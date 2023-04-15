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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı
Giriş Tarihi: 15.04.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
15:47
ABD merkezli askeri güç verilerini toplayan internet sitesi Global Firepower, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belirlenirken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Peki ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralamadaki yeri...