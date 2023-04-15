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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı
Giriş Tarihi: 15.04.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 15:47

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

ABD merkezli askeri güç verilerini toplayan internet sitesi Global Firepower, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belirlenirken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Peki ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralamadaki yeri...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2023 yılında en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Listede; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı gibi faktörler üzerinde duruldu. Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor?

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 sıralaması:

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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

100-PARAGUAY

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

99-MALİ

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye 2023 listesine damga vurdu: Türk Hava Kuvvetleri zirveye yaklaştı

98-TANZANYA

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