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İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:51
İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!
İBB'deki büyük yolsuzluk ve terör soruşturması, Ekrem İmamoğlu ile rant ağının İstanbul'un ve İstanbulluların parasını nasıl peşkeş çektiğini gözler önüne serdi. 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkarken, kamuoyu ise bu rezaletlerin ayrıntılarını merak ediyor. Biz de haberimizde; 15 maddede Ekrem İmamoğlu ve şebekesinin yolsuzluk skandallarını sıraladık.