İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

2. Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı Yapılması İçin Milyonlarca TL Dağıtılması

*8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldı.

*İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegeler para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildi.

*Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği diğer aday Cemal Canpolat, delege pazarı kurulduğunu açık açık ifade etmiş "Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." diyerek İmamoğlu'na yüklenmişti.

*Diğer CHP'li isimler olan Tolgahan Erdoğan ve Ferihan Karasu gibi isimler de delege borsasını somut örneklerle anlatmıştı.