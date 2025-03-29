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Haberler Yaşam İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:51

İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

İBB'deki büyük yolsuzluk ve terör soruşturması, Ekrem İmamoğlu ile rant ağının İstanbul'un ve İstanbulluların parasını nasıl peşkeş çektiğini gözler önüne serdi. 560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkarken, kamuoyu ise bu rezaletlerin ayrıntılarını merak ediyor. Biz de haberimizde; 15 maddede Ekrem İmamoğlu ve şebekesinin yolsuzluk skandallarını sıraladık.

İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbulluların parasını kente hizmet yerine kendisi ve yakınları için bir rant kapısına dönüştüren İmamoğlu'nun skandalları kamuoyunda özellikle merak edilirken biz de 15 maddede yolsuzluk rezaletini sıraladık.

İŞTE 15 MADDEDE İMAMOĞLU VE ŞEBEKESİNİN YOLSUZLUK SKANDALLARI

1. İmamoğlu Suç Örgütünden 560 Milyar TL'lik Yolsuzluk

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan İBB'deki yolsuzlukların toplam bedeli 560 milyar TL.

İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

2. Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı Yapılması İçin Milyonlarca TL Dağıtılması

*8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldı.

*İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegeler para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildi.

*Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği diğer aday Cemal Canpolat, delege pazarı kurulduğunu açık açık ifade etmiş "Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." diyerek İmamoğlu'na yüklenmişti.

*Diğer CHP'li isimler olan Tolgahan Erdoğan ve Ferihan Karasu gibi isimler de delege borsasını somut örneklerle anlatmıştı.

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İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

3. Açık Hava Reklam Mecraları Üzerinden 8 Milyar TL Yolsuzluk

  • Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'un idaresinde CHP'li İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar TL yolsuzluk yapıldığını açıkladı.
  • Ongun'un başında bulunduğu İBB Medya A.Ş'deki ekip, 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.
  • Ongun, ihale süreçlerini Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.
  • İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.
  • Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyordu.
  • Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı:
    • Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya
    • Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya
    • Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya
    • İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent
  • Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.
  • Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.
  • Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.
  • Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.

İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

4. Capacity AVM Sahiplerinden 5 Milyon Euro Rüşvet İstenmesi

  • İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü, önce Capacity AVM'nin otopark işletmesini istediler.
  • AVM sahibi kabul etmeyince belediye başkan yardımcısı 3 milyon euro rüşvet talep etti.
  • Bu da reddedilince, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından biri olan İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve adamı Süleyman Atik, rüşvet talebini 5 milyon euroya çıkardı.
  • AVM sahibi yine kabul etmeyince, Atik avukatları "geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" diyerek tehdit etti.
  • AVM sahibi yine reddedince kısa süre sonra Bakırköy Belediye Meclisi, AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti.
İşte Ekrem İmamoğlu ve rant ağının 560 milyar TL’lik yolsuzluk skandalı: Millete hizmet yerine ceplerini doldurdular!

5. 50 Milyon Dolarlık 3 Villanın 15 Milyon TL'ye İmamoğlu'na Satılması

  • Ali Nuhoğlu, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklamıştı.
  • 2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. adında bir şirket kurdu.
  • Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021'de kurulduktan 1 hafta sonra 32 milyon TL değer göstererek Emirgan'da 3 villayı satın aldı.
  • Nuhoğlu, iflasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a 13 Nisan 2021'de milyonlarca lira aktardı.
  • 2024 yılında şirketin sermayesi 46,8 milyon TL'ye kadar çıktı.
  • Ali Nuhoğlu, aynı yıl içinde diğer firması olan İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2,1 milyar TL'lik bir iş aldı. Bu iş karşılığında Mart 2025'te Kiptaş, İstcon'a 199,5 milyon TL ödeme yaptı.
  • Sonrasında Nuhoğlu, villaları ve büyük sermayesi olan Güllüce Tarım A.Ş.'yi Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL'ye sattı.
  • Ancak devredilen şirketin ve taşınmazların değeri 50 milyon dolar civarındaydı.
  • Yani satış bedeli, şirketin gerçek değerinin çok altında kaldı. Alınan ihalelerin karşılığındaki rüşvet bu yolla ödenmiş oldu.
  • Gözaltı kararı bulunan Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.
  • Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda da 1,3 milyon dolar ele geçirildi.