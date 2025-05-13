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İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
11:40
İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...
Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri ve sosyal medya platformları açıklandı. Similarweb.com'dan edinilen verilerle hazırlanan listede yer alan bir yapay zeka uygulamasının 4 basamak birden yükselmesi dikkat çekti. İşte en çok ziyaret edilen web sayfaları ve haberin detayları...