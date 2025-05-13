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Haberler Yaşam İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:40

İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri ve sosyal medya platformları açıklandı. Similarweb.com'dan edinilen verilerle hazırlanan listede yer alan bir yapay zeka uygulamasının 4 basamak birden yükselmesi dikkat çekti. İşte en çok ziyaret edilen web sayfaları ve haberin detayları...

AJANSLAR
İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

Londra merkezli bilgi teknoloji şirketi Similarweb'den edinilen veriler doğrultusunda, en çok ziyaret edilen web siteleri listesi oluşturuldu.

İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

Bu kapsamda; en çok ziyaret edilen web sayfası Google olurken, listede yer alan bir yapay zeka uygulamasının 4 basamak birden yükselmesi dikkat çekti.

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İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

İşte haberin detayları...

İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

CHATGPT ZİRVEYİ ZORLAMAYA BAŞLADI

Similarweb.com adresinden derlenen bilgilere göre, üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT nisan ayında en çok ziyaret edilen web siteleri listesinde zirveyi zorlamaya başladı. Listede 5. sıraya kadar yükselen ChatGPT'yi ortalama bir kullanıcının ziyaret zamanı 7 dakika 15 saniye olarak gerçekleşti.

İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

GOOGLE YİNE ZİRVEDE

Zirvede yine google.com yer aldı. Ortalama bir kullanıcı Google'da 10 dakika 31 saniye vakit geçirdiği tespit edildi.