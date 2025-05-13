İşte en çok ziyaret edilen web siteleri! O uygulama 4 basamak birden yükseldi: İlk sırada...

CHATGPT ZİRVEYİ ZORLAMAYA BAŞLADI

Similarweb.com adresinden derlenen bilgilere göre, üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT nisan ayında en çok ziyaret edilen web siteleri listesinde zirveyi zorlamaya başladı. Listede 5. sıraya kadar yükselen ChatGPT'yi ortalama bir kullanıcının ziyaret zamanı 7 dakika 15 saniye olarak gerçekleşti.