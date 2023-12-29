Haberler
Yaşam
İşte Fergio Bey'in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:21
İşte Fergio Bey'in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!
Sosyal medyada paylaştıkları müstehcen görüntülerle bilinen Fergio House çetesi, Kafes 25 operasyonu ile çökertildi. Instagram'da 100 binden fazla takipçisi olan çetenin şifreleri ise şoke etti. Çete lideri Fergio Bey'in düzenlediği gizemli partilere katılanların isimlerinin gizli tutulduğu ve maske takmanın da zorunlu olduğu tespit edildi. Partiden yapılan paylaşımlar ise +18'di!