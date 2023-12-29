İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Liderinin Fergio Bey adını kullanan ve saygın bir iş insanı olduğu iddia edilen çetenin düzenlediği partilere davet edilen isimlerin de belli kurallara göre seçildiği belirtildi. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışveriş bile yapan çete üyelerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları müstehcen içerikli videolar, yüksek izlenme ve yorum sayısına sahip olduğu gözlendi.

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 19 kişi yakalandı | Video