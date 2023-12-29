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Haberler Yaşam İşte Fergio Bey'in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:21

İşte Fergio Bey'in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Sosyal medyada paylaştıkları müstehcen görüntülerle bilinen Fergio House çetesi, Kafes 25 operasyonu ile çökertildi. Instagram'da 100 binden fazla takipçisi olan çetenin şifreleri ise şoke etti. Çete lideri Fergio Bey'in düzenlediği gizemli partilere katılanların isimlerinin gizli tutulduğu ve maske takmanın da zorunlu olduğu tespit edildi. Partiden yapılan paylaşımlar ise +18'di!

İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Türkiye Fergio House çetesine düzenlenen operasyonla kilitlendi. Daha önce İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtılmasıyla gündeme gelen çeteye, Kafes 25 operasyonu kapsamında ağır darbe indirildi.

İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Müstehcen görüntüleri Onlyfans isimli sosyal medya platformunda yayınlayan çete hakkında yeni detaylar elde edildi. Hürriyet'in haberine göre genç kadın ve erkeklerden oluşan Fergio House'un İstanbul Büyükçekmece'de başta olmak üzere 'malikane' adı verilen lüks villalarda bir araya geldiği ve özel partiler düzenlediği belirlendi.

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İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Liderinin Fergio Bey adını kullanan ve saygın bir iş insanı olduğu iddia edilen çetenin düzenlediği partilere davet edilen isimlerin de belli kurallara göre seçildiği belirtildi. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışveriş bile yapan çete üyelerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları müstehcen içerikli videolar, yüksek izlenme ve yorum sayısına sahip olduğu gözlendi.

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 19 kişi yakalandı | Video

İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

Instagram'da 100 bine yakın takipçisi olan Fergio House'un bir parti davetiyesinde de "Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz" yazması dikkat çekti.

İşte Fergio Bey’in günah villası! Kimlikler gizli maske zorunlu… Paylaşımlar +18!

"MESLEĞİMDE BAŞARILIYIM…"

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda kendini "normal hayatında saygı gören bir kişi" olarak tarif eden çete lideri Fergio Bey'in "İnsanların gizli arzuları sadece tanınmadığı ortamlarda, tanımadığı insanlar arasında çıkıyor.

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