Haberler Yaşam İşte Halil Falyalı cinayetindeki köstebek! Katillere içerden bilgi vermiş!

Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 09:11

İşte Halil Falyalı cinayetindeki köstebek! Katillere içerden bilgi vermiş!

İş adamı Halil Falyalı suikastına ilişkin görülen dava tüm hızıyla devam ederken olayla ilgili araştırmasını sürdüren savcılık ikinci bir iddianameye imza attı, çarpıcı detaylara yer verdi. Kırmızı Bültenle aranan şüpheli Cemil Önal, cinayetin kilit ismi olarak belirlendi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın, bazı bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı. Firari şüphelinin "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi...