İşte herkesi ağlatan o an! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Bosna Hersek'te yaşayan 2 yaşındaki Majra Delic, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra menenjit geçirdi. İşitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük kızın 5 yaşına kadar ameliyat olmasının ve duymasının mümkün olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen Delic Ailesi, biyonik kulak tedavisi için Türkiye'ye geldi. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası küçük kızın 2 yıllık sessizliği son buldu. Majra'nın ilk duyduğu ses annesinin sesi olurken annenin ilk kelimesi ise bebeğimdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı