İşte il il Türk boylarının dağılımı! Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Eğer bu şehirde doğduysanız...

"Soy ağacına göre Türk boylarının dağılımı" internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucu ortaya çıktı. Böylece "Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor?", "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" soruları da yanıt buldu.