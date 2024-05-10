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İşte il il Türkiye'nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:40
İşte il il Türkiye'nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! Bir internet sitesinde yapılan zeka testinde katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Böylece "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte detaylar...