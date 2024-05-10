İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

İnternette en çok araştırılan konualrdan bir tanesi de "Türkiye en zeki şehirleri listesi" oldu. Konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı, 1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı zeka testi sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendi. Peki sizce ilk sırada hangi il var? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...