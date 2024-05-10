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Haberler Yaşam İşte il il Türkiye'nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:40

İşte il il Türkiye'nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! Bir internet sitesinde yapılan zeka testinde katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Böylece "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte detaylar...

İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

İnternette en çok araştırılan konualrdan bir tanesi de "Türkiye en zeki şehirleri listesi" oldu. Konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı, 1 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı zeka testi sonucunda Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendi. Peki sizce ilk sırada hangi il var? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ GÜNCEL LİSTE

81- Bingöl

94.19

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İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

80- Siirt

94.52

İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

79- Hakkari

95.16

İşte il il Türkiye’nin IQ listesi! En zeki şehir hangisi? İşte merak edilen o sıralama

78- Artvin

95.36

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