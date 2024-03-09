İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türkler tarih boyunca konar-göçer bir yaşam tarzı sürdüğü için günümüze herhangi bir kalıcı eser bırakmadı.

Bu durum Türk boyları hakkında detaylı bilgi elde edilmesini zorlaştırırken, konuyla ilgili yapılan detaylı bir bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucu Türk boylarıyla ilgili merak edilenler yanıt buldu.

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu. İşte detaylar...