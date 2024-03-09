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Haberler Yaşam İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:33

İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

"Soyağacına göre hangi Türk boyundan geliyorsun?" sorusu son dönemde internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Türkler tarih boyunca konar-göçer bir yaşam tarzı sürdüğü için günümüze herhangi bir kalıcı eser bırakmadı. Bu durum Türk boyları hakkında detaylı bilgi elde edilmesini zorlaştırıyordu. Ancak konuyla ilgili yapılan bir çalışma Türk boylarıyla ilgili merak edilenlere ışık tuttu. Araştırma sonucu Türk boylarının il il dağılımı belli oldu. İşte detaylar...

İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

"Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt buldu. Türkler tarih boyunca konar-göçer bir yaşam tarzı sürdüğü için günümüze herhangi bir kalıcı eser bırakmadı.

Bu durum Türk boyları hakkında detaylı bilgi elde edilmesini zorlaştırırken, konuyla ilgili yapılan detaylı bir bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucu Türk boylarıyla ilgili merak edilenler yanıt buldu.

Türk boylarının il il dağılımı belli oldu. İşte detaylar...

İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

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İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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