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İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:33
İşte il il Türklerin soyağacının dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türk boylarının dağılımı
"Soyağacına göre hangi Türk boyundan geliyorsun?" sorusu son dönemde internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Türkler tarih boyunca konar-göçer bir yaşam tarzı sürdüğü için günümüze herhangi bir kalıcı eser bırakmadı. Bu durum Türk boyları hakkında detaylı bilgi elde edilmesini zorlaştırıyordu. Ancak konuyla ilgili yapılan bir çalışma Türk boylarıyla ilgili merak edilenlere ışık tuttu. Araştırma sonucu Türk boylarının il il dağılımı belli oldu. İşte detaylar...