Haberler
Yaşam
İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste! Hangi ilçemiz 82. il olacak? İl olmaya en yakın 67 ilçe...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
18:03
İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste! Hangi ilçemiz 82. il olacak? İl olmaya en yakın 67 ilçe...
"İl olmaya aday ilçeler hangileri?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Ulaşım, ekonomik gelişmişlik gibi bazı faktörler bu kriterlerin başında geliyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Peki sizce il olmaya en yakın ilçeler hangileri? İşte "konuşan haritalar" aracılığıyla belirlenen il olmaya en yakın 67 ilçe...