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  • İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

İşte il olmaya aday ilçeler! verileri açıklandı

İstatistik Kurumu (), nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldiğini açıkladı. Nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki bu dağılım illere nasıl yansıdı... İşte bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 18:27
İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

İşte vatandaşların merak ettiği o sorunun cevabı! Önemli kriterler esas alındığında il olmaya yakın 25 ilçe bakın hangileri!

İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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