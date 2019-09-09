İşte il olmaya aday ilçeler! TÜİK verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfusun 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldiğini açıkladı. Nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki bu dağılım illere nasıl yansıdı... İşte bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...