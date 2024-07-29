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Giriş Tarihi: 29.07.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:34

İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4'lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM aktüel katalogu yayında. 30 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Salı- Cuma indirimleri Bim aktüel merketlerde yerini alıyor. Temmuz ayının son günleri ve Ağustos ayının ilk günlerinde market raflarında fırsat ürünleri yerlerini alacak. Çeşitli gıda ürünlerinden, küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerine, ev tekstilindeni pajama takımlarına ve LCD TV'lerde fırsatlar indirim severleri bekliyor. Bu hafta katalogun yıldızları 4'lü Çeyiz Seti, Luxell Fastfryer, Buhar Kazanlı Ütü, Arnica Toz Torbasız Süpürge oldu. İşte, 30 Temmuz 2 Ağustos 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4’lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM aktüel ürünleri zincir marketlerde alışveriş severlerle buluşuyor. 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında birbirinden farklı kategorilerde ürünler raflarda müşterilerle buluşacak. İşte BİM aktüel 30 Temmuz-2 Ağustos indirimli ürünler ve fiyat listesi...

İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4’lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM 30 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 129 TL

Eti Burçak Limon Kremalı Yulaflı Bisküvi 400 g 42,50 TL

Zeytinyağlı ve Kekikli Sandviç Kraker 3x82 g 26,50 TL

Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x87 g 29,50 TL

Mixim İzmir Bombası Dolgulu Kurabiye 32,50 TL

Miskos Çilek Aromalı Gofret 200 g 16,50 TL

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İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4’lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM 30 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 g 62,50 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

Superfresh Pizza Tost 200 g 39,75 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 49,50 TL

İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4’lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.990 TL

HP Gaming Laptop 25.990 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

Araba İçi Nemlendirici 249 T

Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL

Bardaklık Telefon Tutacağı 179 TL

İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4’lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!

BİM 2 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.590 TL

Organize 329 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Polosmart Smart Step Akıllı Bileklik 249 TL

Şeffat Bluetooth Speaker 349 TL

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