Giriş Tarihi: 29.07.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
19:34
İŞTE İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 30 Temmuz- 2 Ağustos 4'lü Çeyiz Seti,Kazanlı Ütü fırsatı BİM’de!
BİM aktüel katalogu yayında. 30 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Salı- Cuma indirimleri Bim aktüel merketlerde yerini alıyor. Temmuz ayının son günleri ve Ağustos ayının ilk günlerinde market raflarında fırsat ürünleri yerlerini alacak. Çeşitli gıda ürünlerinden, küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerine, ev tekstilindeni pajama takımlarına ve LCD TV'lerde fırsatlar indirim severleri bekliyor. Bu hafta katalogun yıldızları 4'lü Çeyiz Seti, Luxell Fastfryer, Buhar Kazanlı Ütü, Arnica Toz Torbasız Süpürge oldu. İşte, 30 Temmuz 2 Ağustos 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi