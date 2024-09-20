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Giriş Tarihi: 20.09.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:27

İşte IQ haritasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

81 ilden 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı anket sonucunda 81 ilin IQ haritası çıkarıldı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki ilk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? Listenin sıralaması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi ve haberin detayları...

İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

IQ sıralamasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 1 milyonun üzerinde katılımcının anketlerde yer alan sorulara verdiği cevaplara göre oluşturulan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki sizce en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...

İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHRİ HANGİSİ? İŞTE O LİSTE

81- Bingöl

94.19

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İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

80- Siirt

94.52

İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

79- Hakkari

95.16

İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

78- Artvin

95.36

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