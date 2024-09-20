Giriş Tarihi: 20.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
20:27
İşte IQ haritasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı
81 ilden 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı anket sonucunda 81 ilin IQ haritası çıkarıldı. Bu kapsamda "Türkiye'nin en zeki şehirleri" listesi oluşturuldu. Peki ilk sırada hangi şehir var? Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? Listenin sıralaması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi ve haberin detayları...