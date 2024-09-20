İşte IQ haritasına göre Türkiye’nin en zeki şehirleri! İlk sıradaki şehir dikkat çekti: Liste yayınlandı

IQ sıralamasına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı. 1 milyonun üzerinde katılımcının anketlerde yer alan sorulara verdiği cevaplara göre oluşturulan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki sizce en zeki şehir hangisi? İşte detaylar...