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Haberler Yaşam İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:31

İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

İsrail vatandaşlarına yönelik suikast düzenlemeyi planlarken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile çökertilen İranlı Suikast Timi Üyeleri'nin görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı

EMİR SOMER
DHA
İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülere göre; Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı.

İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

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İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı.

İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video

İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Şüpheliler bu konuda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi.

İşte İranlı Suikast Timi: İstanbul’daki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

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