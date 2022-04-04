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Haberler Yaşam İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:40

İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, 2 yıl boyunca İstanbul'da yunus balıklarını görüntüledi. Alman fotoğrafçının sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük beğeni topladı. İşte yunusların fotoğrafları…

İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

Korona virüs salgını başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması daha önce nadir gözüken hayvan türlerinin daha sık görülmesine neden oldu.

İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

İŞTE İSTANBUL'UN YUNUSLARI...

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boğaz trafiğinin azalmasıyla yunuslar da daha sık görülmeye başlandı. Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı'ndaki yunusların en özel anlarını 2 yıl boyunca görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

Ortaya daha önce görülmemiş belgesel kalitesinde görüntüler çıktı. Sevimli yunuslar bazen balıkçıları suyun metrelerce üzerine zıplayarak selamladı. Bazen ise dev kargo gemilerinin önünde onlarla adeta yarışırcasına yüzerken görüntülendi.

İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

Yunusları görüntülemek için çoğu zaman gün doğumundan önceki zamanı tercih ettiğini ifade eden Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, şöyle konuştu:

İşte İstanbul’un yunusları: Alman fotoğrafçı yakaladı!

İşe gitmeden önce çoğu zaman scooter ile İstanbul'u dolaşıyorum. Video ve fotoğraf çekmek için ise gün doğumundan önce ve gün batımından sonraki zamanlar en güzel zamanlar benim için.

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