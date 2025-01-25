İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

Tünele giren A Haber muhabiri Yusuf Gül şunları aktardı:

İki otel arasında bir tünel olduğu ifade ediliyordu. Biz A Haber olarak o tünelin içine girdik. Tünel işte bu şekilde uzayıp gidiyor. İki otel arasında bağlantı olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada aynı zamanda bir yol var ve bir araç geçişi için yapılmış.