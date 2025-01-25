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İşte Kartalkaya'daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:10
İşte Kartalkaya'daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar
Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın sistemlerinde eksiklikler bulunan otelin, bunları gidermek yerine otel ve restoran arasına tünel yaptığı ortaya çıktı. A Haber tüneli yerinde görüntüledi...