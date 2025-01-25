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Haberler Yaşam İşte Kartalkaya'daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:10

İşte Kartalkaya'daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın sistemlerinde eksiklikler bulunan otelin, bunları gidermek yerine otel ve restoran arasına tünel yaptığı ortaya çıktı. A Haber tüneli yerinde görüntüledi...

İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

Son dakika haberi... Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, ihmaller ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle eleştirilerin odağında. Otel sahiplerinin yangın sistemlerini düzeltmek yerine, otel ve restoran arasına tünel yaptığı ortaya çıktı. A Haber o tüneli görüntüledi...

İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

RESTORAN GEÇİŞİ İÇİN YAPMIŞLAR

Yangın için gerekli önlemleri almayan otel sahipleri, diğer otel ile Kartal oteli yeraltından birbirine bağladı. Tünelin yoğun kar yağışı ve tipi gibi durumlarda restoranlara geçiş sağlamak için yapıldığı tahmin ediliyor.

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İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 Ocak pazartesi sabahı saat 03.30 Sıralarında başlayan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video

İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

Tünele giren A Haber muhabiri Yusuf Gül şunları aktardı:

İki otel arasında bir tünel olduğu ifade ediliyordu. Biz A Haber olarak o tünelin içine girdik. Tünel işte bu şekilde uzayıp gidiyor. İki otel arasında bağlantı olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada aynı zamanda bir yol var ve bir araç geçişi için yapılmış.

İşte Kartalkaya’daki faciada 2 oteli birbirine bağlayan tünel! Yangın sistemi yok ama tünel yapmışlar

YANGIN SİSTEMİ KURMAMIŞLAR

Araç geçişinin yan kısmında ise merdivenler uzayıp gidiyor. Tünel içerisinde herhangi yangın dedektörü ya da yağmurlama sistemi burada da yapılmamış. Elektrik kesintisinden dolayı ışıklandırma sistemi çalışmıyor.

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