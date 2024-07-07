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Haberler Yaşam İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 22:18

İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL'lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi hindinin diğer adıdır sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı!

İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?

Hangisi hindinin diğer adıdır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?

HANGİSİ HİNDİNİN DİĞER ADIDIR?

İşte şıklar,

Amerikanördeği

Mısırtavuğu

Hintkekliği

Japongüvercini

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İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?

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MISIR TAVUĞU

İşte Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL’lik sorunun yanıtı! Hangisi hindinin diğer adıdır?
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